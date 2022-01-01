Вы представляете страну: Фетисов возмутился поведением хоккеистов из российской молодежки

История неприятная и совсем не новогодняя, а в целом это можно охарактеризовать одним словом: «позор». Так сказал депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, комментируя снятие российской молодежной сборной по хоккею с самолета при вылете из Калгари 31 декабря. По информации финского издания MTVUutiset.fi, которое ссылается на шведскую журналистку Мари Леманн, летевшую этим же бортом, представители российской сборной совместно с чешской отказались надеть маски и якобы находились в нетрезвом состоянии. По мнению лучшего бомбардира среди защитников сборной СССР, оправдывать такое неспортивное поведение подростков особенностями национального характера или предпраздничным настроением категорически нельзя.

«Здесь нет возможности никакой для оправдания. И самые главные претензии не к пацанам, а к тем, кто с ними были старшие — это прежде всего Федерация хоккея России, и к тренерам, которые должны были предвидеть и предугадать все эти проблемы, связанные и с возможным отмечанием Нового года, и с настроением в команде, как это обычно бывает. В молодежной сборной же — мальчишки, а не взрослые ребята, которые уже что-то из себя представляют в жизни. И поэтому вопрос — куда смотрели руководители? Тот же начальник делегации, например? Ну это позор!» — высказал свое мнение прославленный хоккеист Фетисов.

По мнению Фетисова, хоккеистам национальной молодежной сборной не объяснили, что такое кодекс настоящего спортсмена.

«Всем этим можно заниматься дома, когда тебя никто не видит, что хочешь делай. А здесь в публичном пространстве, когда ты представляешь целую страну великую, будь добр, соответствуй и держи себя в руках. А ты, напротив, не понимаешь, что делаешь, это все плохо и печально. У меня, подчеркну, большие вопросы к воспитанию и главное — к тем, кто управляет как раз этими ребятами, то есть к руководству», — подчеркнул Фетисов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Накануне стало известно, что нашу команду, которая летела вместе с чешской делегацией, сняли с рейса Калгари — Франкфурт из-за нарушения авиадисциплины. Хоккеисты не соблюдали масочный режим и якобы были нетрезвыми. Как сообщает телеканал «МАТЧ», ссылаясь на собственный источник, у многих чешских хоккеистов с собой были спиртные напитки. Кроме того, в этой суматохе, когда возник скандал с авиаперевозчиком, не все хоккеисты были в правильно надетых масках. Наша сторона пыталась разрешить конфликт, вела переговоры, но решение канадской авиакомпании было непреклонным. В итоге канадский авиаперевозчик снял с рейса сразу две команды. Теперь планируется, что россияне вылетят в Торонто, оттуда — во Франкфурт, а прибудут в Москву вечером 2 января.