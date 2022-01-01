Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 22:21
22:15
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Тихвином
22:00
Видео
Михаилу Богдасарову запретили въезд на Украину после посещения Крыма
21:50
Происшествия
Пьяный сын ударил мать ножом в голову в Ленобласти
21:46
Происшествия
В Ростовской области при пожаре погиб 46-летний мужчина
21:45
Экономика
«БКС Экспресс»: ключевым фактором цены золота в 2022 году станет инфляция в США
21:44
Весь мир
Экономист из администрации Обамы обвинил Байдена в высоком уровне инфляции
21:25
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в центре Ростова-на-Дону
21:17
Весь мир
Полиция ЮАР задержала владельца крупной прачечной за торговлю наркотиками
21:16
Происшествия
Десятилетний мальчик 12 часов спасал отца от обморожения в лесу на Украине
21:01
Общество
Киноканикулы: шесть мини-сериалов, которые можно посмотреть на новогодних выходных
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вы представляете страну: Фетисов возмутился поведением хоккеистов из российской молодежки
Спорт
Вы представляете страну: Фетисов возмутился поведением хоккеистов из российской молодежки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

История неприятная и совсем не новогодняя, а в целом это можно охарактеризовать одним словом: «позор». Так сказал депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, комментируя снятие российской молодежной сборной по хоккею с самолета при вылете из Калгари 31 декабря. По информации финского издания MTVUutiset.fi, которое ссылается на шведскую журналистку Мари Леманн, летевшую этим же бортом, представители российской сборной совместно с чешской отказались надеть маски и якобы находились в нетрезвом состоянии. По мнению лучшего бомбардира среди защитников сборной СССР, оправдывать такое неспортивное поведение подростков особенностями национального характера или предпраздничным настроением категорически нельзя.

«Здесь нет возможности никакой для оправдания. И самые главные претензии не к пацанам, а к тем, кто с ними были старшие — это прежде всего Федерация хоккея России, и к тренерам, которые должны были предвидеть и предугадать все эти проблемы, связанные и с возможным отмечанием Нового года, и с настроением в команде, как это обычно бывает. В молодежной сборной же — мальчишки, а не взрослые ребята, которые уже что-то из себя представляют в жизни. И поэтому вопрос — куда смотрели руководители? Тот же начальник делегации, например? Ну это позор!» — высказал свое мнение прославленный хоккеист Фетисов.

По мнению Фетисова, хоккеистам национальной молодежной сборной не объяснили, что такое кодекс настоящего спортсмена.

«Всем этим можно заниматься дома, когда тебя никто не видит, что хочешь делай. А здесь в публичном пространстве, когда ты представляешь целую страну великую, будь добр, соответствуй и держи себя в руках. А ты, напротив, не понимаешь, что делаешь, это все плохо и печально. У меня, подчеркну, большие вопросы к воспитанию и главное — к тем, кто управляет как раз этими ребятами, то есть к руководству», — подчеркнул Фетисов.

Вы представляете страну: Фетисов возмутился поведением хоккеистов из российской молодежки
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Накануне стало известно, что нашу команду, которая летела вместе с чешской делегацией, сняли с рейса Калгари — Франкфурт из-за нарушения авиадисциплины. Хоккеисты не соблюдали масочный режим и якобы были нетрезвыми. Как сообщает телеканал «МАТЧ», ссылаясь на собственный источник, у многих чешских хоккеистов с собой были спиртные напитки. Кроме того, в этой суматохе, когда возник скандал с авиаперевозчиком, не все хоккеисты были в правильно надетых масках. Наша сторона пыталась разрешить конфликт, вела переговоры, но решение канадской авиакомпании было непреклонным. В итоге канадский авиаперевозчик снял с рейса сразу две команды. Теперь планируется, что россияне вылетят в Торонто, оттуда — во Франкфурт, а прибудут в Москву вечером 2 января.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Вы представляете страну: Фетисов возмутился поведением хоккеистов из российской молодежки
новый год вячеслав фетисов новый год 2022 молодежная сборная по хоккею российская хоккейная молодежка хоккеисты российской молодежной сборной по хоккею сняли с самолета хоккеистов неспортивное поведение аэропорт калгари
Комментировать