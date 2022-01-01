Макрон назвал укрепление европейского суверенитета приоритетом Франции в Совете ЕС

Париж, 1 января. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал приоритет председательства Парижа в Совете ЕС.

Так, основным мотивом председательства Франции в Совете ЕС станет рост европейского суверенитета. Макрон намерен заняться укреплением стратегической автономии, а также установлением четких внешнеполитических целей и ростом военной самостоятельности ЕС.

Как пишет издание Das Erste, в связи с тем, что к Франции переходит полугодовое председательство в Совете ЕС, на этот год Макрон готов стать лидером Европы, особенно после того, как Ангела Меркель ушла с поста канцлера ФРГ.

Ранее военный эксперт, автор аналитического Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин отметил, что при Макроне из сферы влияния Франции выпало уже 2 страны. Это отражает ослабление бывшей метрополии и ее способности удерживать неоколониальную империю в Западной Африке.