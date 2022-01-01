Киноканикулы: шесть мини-сериалов, которые можно посмотреть на новогодних выходных

Новогодние каникулы снова длятся аж до 9 января, и за это время столько можно сделать. Сходить на каток, съездить в пригород, погулять по музеям и, конечно, посмотреть парочку сериалов. Благо, в сериальном мире есть формат мини, а значит, за долгие выходные можно успеть посмотреть даже парочку. Чтобы не пришлось мучиться с выбором, ФАН собрал топ мини-сериалов, на которые уйдет не так много времени.

Дэш и Лили (2020)

Кадр из сериала «Дэш и Лили» /

Легкая и романтическая рождественская комедия, где в центре истории — заснеженный Нью-Йорк и двое, чьи жизни сводит книжный магазин. Именно там мечтательница Лили забывает свой блокнот, который находит циник Дэш, презирающий праздничную суету. Парень оставляет в блокноте едкий комментарий, и так начинается переписка. Она приведет молодых людей к приключениям, маленьким победам над собой и, конечно же, любви.

Вражда (2017)

Кадр из сериала «Вражда» /

Очень стильная и красивая драма от Райана Мерфи, мастера своего дела. История крутится вокруг соперничества двух величайших кинозвезд своего времени — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. Они конкурировали на протяжении всей карьеры, а апогеем стали съемки психологического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», где актрисы буквально пытались сжить друг друга со свету. Эпоха старого Голливуда, шикарные образы и талантливые Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон в главных ролях — уже три причины посвятить этому сериалу время.

Ночной администратор (2015)

Кадр из сериала «Ночной администратор» /

Сценарий шпионской драмы основан на одноименном романе писателя Джона ле Карре, увидевшем свет в 1993 году. Действие разворачивается в современном Египте, в центре сюжета — бывший британский солдат, завербованный сотрудницей разведки. Работая на должности ночного администратора отеля, он втирается в доверие к торговцу оружием, чтобы проникнуть в его международную сеть. Актерский ансамбль прекрасен: Хью Лори, Том Хиддлстон, Оливия Колман, Том Холландер. Напряженный мини-сериал был отмечен несколькими премиями «Золотого глобуса» и номинациями на «Эмми».

Я знаю, что это правда (2020)

Кадр из сериала «Я знаю, что это правда» /

Драматичная история жизни двух братьев-близнецов, родившихся на изломе десятилетий: 31 декабря 1949 года и 1 января 1950-го. У одного из них диагностирована шизофрения, поэтому близнецу приходится всю жизнь заботиться о брате. Вместе они переживают разные моменты жизни, где есть место не только болезни и трагедии, но и любви. Главные роли в сериале исполнил американский актер Марк Руффало — проект стал его настоящим бенефисом, за который он получил сразу несколько престижных премий. Компанию в кадре ему составили Мелисса Лео, Кэтрин Хан и Рози О’Доннелл. Сценарий основан на одноименном романе писателя Уолли Лэмба.

Красота внутри (2012)

Кадр из сериала «Красота внутри» /

Парень по имени Алекс проживает необычную жизнь: каждое утро он просыпается в теле другого человека. Неизменными остаются разум и душа парня, однако он не знает, кем именно будет на следующий день, и, следовательно, не может строить отношения с людьми или карьеру. Так продолжается, пока он не встречает Лею… Интересно, что участие в проекте принимали не только профессиональные актеры, такие как Тофер Грейс или Мэри Элизабет Уинстэд. Кастинговая команда пригласила и обычных людей — тем всего-то нужно было оставить заявку на Facebook.

Годы (2019)

Кадр из сериала «Годы» /

Британский сериал понравится поклонникам «Черного зеркала» и тем, кто любит истории об осмыслении настоящего и будущего. Главные герои — простая семья Лайонс, где у каждого свои проблемы и желания. Мы видим, как они становятся свидетелями разных драматических событий, влияющих на обстановку в стране и в мире. Все начинается в 2019 году и продолжается на протяжении следующих 15 лет. Одну из главных ролей исполнила актриса Эмма Томпсон, она сыграла эпатажную шоувумен, пришедшую к власти в Великобритании.