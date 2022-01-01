Ани Лорак ответила на вопрос о романе с Сергеем Лазаревым

Москва, 1 января. Украинская певица Ани Лорак прокомментировала слухи о приписываемом ей романе с исполнителем Сергеем Лазаревым.

Артисты длительное время дружат. Их общение провоцирует множество слухов о романтичных отношениях. В интервью телеканалу СТВ исполнительница не стала «раскрывать карты».

«Ой, я обожаю Сережку. Не буду ни опровергать, ни подтверждать. Пусть будет некая интрига», — заявила Ани Лорак.

Вокалистка также рассказала про значение дружбы с музыкантом Филиппом Киркоровым. Исполнительница заявила, что считает короля российской эстрады особенным для себя человеком, потому что он стал крестным ее дочери. Певица также отметила, что их дружба длится уже около 15 лет.

Ранее участники группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов специально воссоединились для записи песни «Новый год». Музыканты заявили, что они выпустили новый трек в честь 20-летия группы.