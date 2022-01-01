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Турки встретили новый год рекордным повышением тарифов на электроэнергию

  /   Обновлено: 01 января 2022 20:37
Весь мир
Турки встретили новый год рекордным повышением тарифов на электроэнергию
Федеральное агентство новостей  /  Can Ozer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Анкара, 1 января. Турция резко повысила цены на электроэнергию для домашних хозяйств и компаний и вновь увеличила ежемесячные тарифы на природный газ.

Согласно нововведениям, с нового года цены на электроэнергию были повышены примерно на 52% для домохозяйств с низким спросом, в то время как для коммерческих потребителей с высоким спросом они были увеличены более чем на 127%.

Цены на природный газ подскочили на 25% для бытового использования и на 50% для промышленного пользования в январе, сообщил национальный дистрибьютор BOTAŞ. Увеличение стоимости газа для генераторов электроэнергии составило 15%.

Рост цен также коснулся бензина, страхования автомобилей и некоторых сборов за проезд по мостам. 

Реакция на подорожание

По некоторым данным, текущее увеличение цен на электроэнергию является самым значительным за всю историю Турецкой республики. Граждане были не рады начать 2022 год с такой новости, тем более что новые цены на тарифы были опубликованы за несколько минут до наступления нового года.

«Когда мы входили в новый год, личная администрация [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана задавила народ потоком надбавок [к стоимости]. Он устроил новый полуночный заговор против сил, труда и кошелька нации. То, что делает Эрдоган, это не повышение стоимости тарифов, а жестокость и крупный политический бандитизм», — отметил заместитель председателя «Республиканской народной партии» (РНП) Фаик Озтрак.

«Мы заполнили последние часы 2021 года новостями об огромном скачке цен на природный газ, электричество и топливо, и проснулись в первый день нового года с новыми тарифами. Еще раз стало ясно, что 2022 год будет приятным, только если попрощаемся с этой властью!» — написал в соцсети глава «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу, намекая на досрочные выборы.

Экономический кризис

Напомним, что Турция переживает серьезный экономический кризис. Годовая инфляция в стране подскочила до 21,3% в ноябре и, как ожидается, превысит 30% в декабре. Профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке вовсе считает, что за год цены в республике выросли на 65%. 

С сентября по декабрь процентные ставки в стране были снижены на 500 базисных пунктов (с 19% до 14%). Согласно общемировой практике центральные банки обычно повышают ключевые ставки, чтобы контролировать инфляцию, однако сам Эрдоган, фактически взявший на себя экономическую политику страны, придерживается противоположной точки зрения: чем выше ставки, тем выше рост цен. Однако в настоящее время данная тактика не работает — стоимость товаров увеличивается, а местная лира обесценивается.

После последнего понижения ключевых ставок турецкая лира достигла исторического минимума, перевалив отметку 18,4 за доллар. Однако после заявлений лидера Турции от 20 декабря, которое на самом деле сопровождалось огромными валютными интервенциями, местная валюта укрепилась на 50%. Тем не менее затем лира вновь начала постепенно падать и сейчас находится на отметке 13,3 за доллар. Отметим, что год назад лира торговалась на уровне 7,4 к 1.  

Валютный кризис вызвал серьезную критику граждан страны, которые несколько недель назад даже вышли на улицы с требованием отставки правительства. В целом за последнее время популярность правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) падает, и по некоторым опросам блок даже незначительно уступает кемалистской РНП.

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