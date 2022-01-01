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Лена Миро назвала циничным «воскрешение» Градского в финальном выпуске «Гoлoса»

Шоу-бизнес
Лена Миро назвала циничным «воскрешение» Градского в финальном выпуске «Гoлoса»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 января. Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала выступление подопечного музыканта Александра Градского Алишера Каримова в финальном выпуске шоу «Гoлoс». Первый канал «оживил» скончавшегося в прошлом году мэтра.

Первый канал нашел способ вернуть недавно ушедшего Градского на экраны. Во время финала конкурсант по правилам должен выступать со своим наставником. Каримов пел на сцене один, а позади него был установлен огромный экран, на котором показывали старое выступление Градского в записи. Они исполнили хит «Как молоды мы были».

«Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — процитировала Миро подопечного Градского на своей странице в «Живом Журнале».

Блогер отметила, что многие возмущались пустому креслу Градского. Она назвала решение Первого канала «оживить» музыканта циничным, а не трогательным.

«Простые люди, которые до сих пор наивно смотрят в телевизор, были впечатлены», — заключила блогер.

Ранее Миро раскритиковала «голубые огоньки» за их однообразие из года в год. Блогер назвала шоу «надоевшей жвачкой».

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро назвала циничным «воскрешение» Градского в финальном выпуске «Гoлoса»
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