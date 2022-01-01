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Украина рассчитывает получить катер типа Island из США в начале 2022 года

Армия
Украина рассчитывает получить катер типа Island из США в начале 2022 года
wikipedia.org  /  Міністерство оборони України / CC BY 4.0

Вашингтон, 1 января. Соединенные Штаты могут поставить Украине очередной патрульный катер типа Island в первом квартале 2022 года. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

По ее словам, более точной даты она не может назвать, поскольку в данном вопросе Киев зависит от транспорта, на котором перевозят эти боевые единицы. Кроме того, посол сообщила, что в текущем году ожидаются поставки на Украину американских катеров типа Mark VI.

«Это сейчас обсуждается, может быть более трех катеров, мы ищем ресурсы, чтобы это число было больше», — сказала Маркарова.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у США поставку военной помощи, предназначавшейся Афганистану. По словам Ольги Маркаровой, этот вопрос поднимал глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время своего визита в Вашингтон.

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