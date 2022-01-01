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Михаилу Богдасарову запретили въезд на Украину после посещения Крыма

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал заслуженный артист России Михаил Богдасаров.

Все, что происходит в последнее время на Украине для заслуженного артиста России Михаила Богдасарова стало неприятным сюрпризом. Раньше он был частым гостем в Киеве. Его регулярно приглашали на съемки в украинских сериалах. Однако в 2015 году это в одночасье изменилось. Уже покидая столицу Украины после очередных съемок, Богдасаров имел разговор с местным чиновником. Он ему заявил дословно: «Вы больше не будете сюда приезжать, вы были в Крыму». Актер принял эти слова к сведению и больше ни разу не был на Украине. Крым Богдасаров посещает на законных основаниях, как и любые другие граждане РФ, так как полуостров является российской территорией.

Стоит отметить, что в нынешнем телесезоне на экраны вышла новая часть украинского сериала «Сваты», в котором традиционно участвуют российские звезды. В нем же принял участие и Богдасаров. Для того, чтобы у актеров не было проблем с пересечением украинской границы съемки сериала были перенесены в Белоруссию и в Грузию.

Памятен Михаилу Богдасарову и еще один эпизод из жизни. Однажды он снимался в программе «Слава богу ты пришел» вместе с Владимиром Зеленским и Ксенией Собчак. Спустя годы одна стала кандидатом в руководители государства, а другой и вовсе президентом. Богдасаров в шутку замечает, что все это произошло с его легкой руки.

Также Михаил Богдасаров рассказал о том, как «убивал» героиню Людмилы Чурсиной в фильме «Русь изначальная», о чудовищных сценариях, которые ему предлагают редакторы телешоу и о том, почему вернулся к своей жене.

Большое интервью с Михаилом Богдасаровым смотрите 2 января на площадке ФАН.

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Все новости / Видео / Михаилу Богдасарову запретили въезд на Украину после посещения Крыма
багдасаров вадим манукян давай поговорим
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