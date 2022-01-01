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Аналитик 19Fortyfive составил топ-5 самых смертоносных вооружений России

  /   Обновлено: 01 января 2022 19:40
Армия
Аналитик 19Fortyfive составил топ-5 самых смертоносных вооружений России
ПолитРоссия

Вашингтон, 1 января. Россия активно развивает свои вооруженные силы, оснащая их новым смертоносным оружием. Аналитик из США и офицер в отставке Брент Иствуд назвал топ-5 самых страшных российских вооружений

Обозреватель американского издания 19FortyFive в своем материале на первое место поставил разрабатываемый подводный ядерный беспилотник «Посейдон», который способен разрушать даже крупнейшие прибрежные города. Торпеда обладает огромным радиусом поражения. Кроме того, ее довольно трудно обнаружить.

На втором месте самых пугающих вооружений находится зенитно-ракетный комплекс С-400, который способен поражать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 400 километров. Рядом с ним расположился зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», вооруженный двумя 30-миллиметровыми пушками и 12 управляемыми ракетами класса «земля — воздух».

На четвертой позиции офицер американской армии расположил ударный вертолет Ми-28НМ — модернизированный вариант Ми-28Н «Ночной охотник». Он может пролететь 450 километров со скоростью до 290 километров в час, а в его арсенале есть 30-миллиметровая пушка и управляемые противотанковые и обычные ракеты. Топ-5 смертоносного оружия замыкает ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для запуска межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых несет от трех до шести боеголовок мощностью от 150 до 250 килотонн. Отмечается, что в случае применения любого из этих вооружений американцам будет не до шуток.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты станут главным достоинством российского ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Авторы китайского издания Sohu считают, что новый комплекс поступит на вооружение ВС РФ уже в ближайшем будущем.

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россия сша вооружение
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