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Наступивший год принесет водителям в России новые штрафы

Экономика
Наступивший год принесет водителям в России новые штрафы
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 1 января. Ряд поправок в КоАП, вступающих в силу в 2022 году, предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет телеканал «360».

Например, по новым нормам, за неоднократный отказ полицейским остановиться в ходе погони водители будут оштрафованы на 40 тысяч рублей или лишатся прав до трех лет. Наказание применят в случае возникновения угрозы жизни или здоровью граждан.

Опасное вождение также повлечет санкционные меры. Если водитель перестроится при интенсивном движении, не уступит автомобилю с преимуществом движения или совершит резкое торможение без необходимости, он будет вынужден заплатить 3 тысячи рублей.

Аналогичная сумма грозит за повторное тонирование автомобильных стекол. В те же 3 тысячи обойдется стоянка вне отведенных для этого мест.

В Московской области этот год начнется с массовых профилактических рейдов ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных за рулем.

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