Тренера Валерия Карпина раскритиковали за модные джинсы на предновогоднем фото

Москва, 1 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом, получив в ответ массу критики за модные джинсы, в которых он предстал на фотографии.

Карпин отправился отдыхать в Египет на новогодние праздники вместе с женой и детьми. Но наставник футбольной команды не забыл поздравить россиян с Новым годом в соцсети Instagram, опубликовав фото со всей семьей в отеле.

«С Новым годом, народ!» — подписал снимок Карпин.

Prt Scr instagram.com / @vgkarpin

«Успехов в карьере! И срочно поменяй штаны»; «Штаны как у Зидана на презентации», — отреагировали критикой пользователи Сети.

Большая часть поклонников российской сборной поздравила Карпина с Новым годом, пожелав его семье счастья, здоровья, успехов, а ему самому — новых побед.

Ранее жена главного тренера сборной России рассказала о поведении мужа после игр. Супруга Карпина отметила, что они нередко обсуждают прошедшие матчи.