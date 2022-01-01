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Тренера Валерия Карпина раскритиковали за модные джинсы на предновогоднем фото

  /   Обновлено: 01 января 2022 19:35
Спорт
Тренера Валерия Карпина раскритиковали за модные джинсы на предновогоднем фото
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Москва, 1 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил болельщиков с Новым годом, получив в ответ массу критики за модные джинсы, в которых он предстал на фотографии.

Карпин отправился отдыхать в Египет на новогодние праздники вместе с женой и детьми. Но наставник футбольной команды не забыл поздравить россиян с Новым годом в соцсети Instagram, опубликовав фото со всей семьей в отеле.

«С Новым годом, народ!» — подписал снимок Карпин.

Тренера Валерия Карпина раскритиковали за модные джинсы на предновогоднем фото
Prt Scr instagram.com / @vgkarpin

«Успехов в карьере! И срочно поменяй штаны»;

«Штаны как у Зидана на презентации», — отреагировали критикой пользователи Сети.

Большая часть поклонников российской сборной поздравила Карпина с Новым годом, пожелав его семье счастья, здоровья, успехов, а ему самому — новых побед.

Ранее жена главного тренера сборной России рассказала о поведении мужа после игр. Супруга Карпина отметила, что они нередко обсуждают прошедшие матчи.

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футбол карпин джинсы
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