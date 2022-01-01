Российские банки смогут взимать до 3 рублей за бизнес-переводы через СБП

Москва, 1 января. Банк России установил тарифы для операций по расчетам между юридическими лицами с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Данная услуга стала доступна для бизнеса с 1 января 2022 года.

Согласно определенным регулятором расценкам, b2b-операции в СБП будут стоить от 5 копеек до 3 рублей.

Тариф в 5 копеек актуален для переводов на сумму до 125 рублей. Максимальный тариф в размере 3 рубля предусмотрен за перевод на суммы от 6 тыс. рублей и 1 копейки до 600 тыс. рублей.

Государственные платежи для кредитных организаций будут проводиться по нулевым тарифам. Также бесплатно станут зачисляться возвращенные средства на счет клиента-плательщика.

Система быстрых платежей набирает популярность у россиян. Так, с момента ее запуска до середины декабря 2021 года сумма переводов между физическими лицами составила 5,4 трлн рублей.

В Центробанке сообщали о планах сделать бесплатными банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами. Законопроект должны внести на рассмотрение Госдумы в начале 2022 года, сообщает INFOX.