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Социолог Ищенко указал на провал националистов Украины в борьбе с Минскими соглашениями

Политика
Социолог Ищенко указал на провал националистов Украины в борьбе с Минскими соглашениями
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Берлин, 1 января. Проект украинских радикалов по созданию национальной идентичности на основе противостояния России вряд ли осуществим, считает проживающий в Германии социолог Владимир Ищенко.

Эксперт напомнил о протестных акциях националистов, выступающих против подписания договоренностей о процессе урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, лишь четверть жителей Украины готовы были поддержать идеи радикалов. Ищенко раскрыл неудобную правду об их поражении в борьбе с Минскими соглашениями.

Подобные поползновения объясняются вовсе не тем, что договоренности по Донбассу могут обернуться капитуляцией Украины, отметил социолог. Минские соглашения ставят под угрозу проект построения национальной идентичности, пояснил он.

«Пока что попытки продвинуть этот проект построения нации не разрешили, а скорее усугубили глубокий постсоветский кризис политического представительства», — сказал Ищенко.

Социолог Ищенко указал на провал националистов Украины в борьбе с Минскими соглашениями
Народные новости / Дмитрий Астрахань

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно повторить процесс «превращения крестьян во французов». Коммунистическая партия выполнила эту задачу для Украины еще несколько десятилетий назад, уточнил эксперт.

Как стало известно ранее, харьковский националист Александр Ярмоленко признал ценность помощи России в адрес Украины до 2014 года. Благодаря поддержке Москвы Киев смог разбогатеть, отметил он.

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украина националисты ищенко
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