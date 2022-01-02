Моржи из Челябинской области устроили массовое купание перед Новым годом

Купание в проруби практикуют не только в Крещение. Любители закаляться в зимних водоемах решили устроить масштабный заплыв в честь Нового года.

Мероприятие стало уже традиционным, в Челябинской области оно проводится в шестой раз. Проплыть в проруби длинной 25 метров осмелилось около 80 человек.

Фишкой этого года стали финские свечи — небольшие костры внутри бревен. В прошлый раз украшением служили корящие пни.

«Сегодняшняя традиция проводится уже шестой год, ночной заплыв. Пришла она с Каменска-Уральского. Ребята ездили туда участвовать в соревнованиях по зимнему плаванию. Они увидели финские свечи, привезли такую идею», — вспоминает руководитель ленинского клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

Моржи со стажем предупреждают, что новичкам необходимо постепенно подходить к купанию в проруби. Стоит практиковать контрастный душ или начать ходить по снегу.

Организаторы также отметили, что перед погружением нужно пройти инструктаж по закаливанию. Любители зимних заплывов считают, что испытать на себе подобную практику должен каждый.

«Непередаваемо! Нужно раз попробовать это. Прийти, отпустить предрассудки, что утонешь, потонешь, заболеешь. Нужно просто попробовать прийти, проплыть и понять, что это такое», — рассказывает морж Михаил Назаревский.

Среди участников заплыва также разыгрывался приз за самые креативные наряды. Некоторые участники осмелились погрузиться в воду в плаще, мишуре и шапочках Деда Мороза.

«Вы знаете, когда проплывешь, вообще все отлично. Состояние такое, как будто ты в невесомости находишься», — делится ощущениями посетительница заплыва Зинаида Голованова.

Участники купаний также могли окунуться в молодильный чан. Организаторы отмечают, что перед Новым годом такие процедуры помогают обновиться.