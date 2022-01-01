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Ливия и Греция обсудили возобновление авиасообщения

Весь мир
Ливия и Греция обсудили возобновление авиасообщения
pixabay.com  / 

Бенгази, 1 января. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф аль-Акури и временный поверенный посольства Греции Иоаннис Стаматикос обсудили пути укрепления отношений двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте ливийского ведомства.

Встреча по видеосвязи состоялась в субботу, 1 января. Участники рассмотрели упрощение процедур передвижения граждан, а также открытие прямых авиаперелетов и морской навигации между государствами. Они поговорили о совместной экономической зоне и соглашении о демаркации границ в Восточном Средиземноморье, заключенном предыдущим Правительством национального согласия с руководством Турции.

Аль-Акури и Стаматикос подтвердили стремление укреплять исторические отношения во всех сферах. Парламентарий отметил важную роль Греции в регионе. Стороны договорились продолжить диалог и обмен визитами для улучшения координации и обсуждения вопросов, имеющих взаимный интерес.

В ноябре греческий дипломат переговорил с заместителем министра транспорта по вопросам авиации Ливии. Они коснулись механизмов возобновления полетов между странами.

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ливия греция
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