Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизни

Лондон, 1 января. Британские домохозяйства столкнутся в 2022 году с резким повышением стоимости жизни. На это в своих прогнозах указала исследовательская организация Resolution Foundation.

Аналитики указывают на рост счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат, а также повышение налогов. На выплату последних одному британцу придется потратить 1,2 тыс. фунтов стерлингов в год.

Активная фаза повышения стоимости жизни начнется в апреле, когда взносы в Фонд национального страхования увеличатся на 1,25%. В результате сборы достигнут 600 фунтов в год. Еще 500 фунтов прибавят квитанции за электроэнергию, предупреждают в Resolution Foundation.

Британские промышленники также несут убытки, виной чему является их ошибочное решение приобретать газ по краткосрочным контрактам.