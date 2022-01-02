Щенок из Москвы будет искать оружие и взрывчатку в крымском аэропорте

Следить за порядком в аэропорте Симферополя будут не только специально обученные люди, но и щенок Руби. Малышка станет частью кинологического подразделения службы транспортной безопасности.

Собака породы новошотландский ретривер родилась в московском питомнике. Уже в два месяца ее отправили на полуостров для подготовки важных навыков.

«Сейчас собачка проходит курс социализации. Так она во всех уголках аэропорта будет чувствовать себя комфортно. При любых раздражителях, шуме и так далее. Дальше будет курс послушания. После этого будем готовить собачку на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. К сентябрю планируем уже отправить ее в работу», — рассказывает начальник кинологической группы Артем Головин.

Пользователей Сети покорила внешность малышки. Они умиляются ей, называют чудом и даже хотят забрать себе домой.

«Мультяшный щенок! Учись хорошо, Руби!» — написал один из комментаторов.

Щенок присоединится более чем к десятку собак, которые работают в симферопольском аэропорту. Все животные разных пород, которые отвечают тем или иным запросам кинологов.

Например, породу Руби также называют толлер. Такие собаки были выведены для охоты на птиц. Они очень игривые и отлично поддаются дрессировке.