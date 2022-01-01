Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 20:50
20:44
Шоу-бизнес
Лена Миро жестко высказалась о фото Ксении Собчак утром 1 января
20:43
Политика
Путин представил к награде российских дипломатов Леонтьева и Степанова
20:39
Экономика
Десять богатейших людей мира заработали более 400 млрд долларов за 2021 год
20:35
Весь мир
Турки встретили новый год рекордным повышением тарифов на электроэнергию
20:33
Политика
Euronews: лидеры европейских стран в новогодних обращениях призвали людей вакцинироваться
20:30
Политика
Нардеп Волошин рассказал, какая особенность Владимира Путина много лет спасает Украину
20:30
Общество
«Бриллиант не должен лежать в луже»: Барецкий о заваленном мусором Петербурге
20:23
Шоу-бизнес
Верка Сердючка на фестивале в Дубае рассказала о роскошном подарке Абрамовича
20:22
Политика
Макрон назвал укрепление европейского суверенитета приоритетом Франции в Совете ЕС
20:22
Происшествия
Последствия смертельного ДТП с участием Lexus в Нижневартовске попали на видео
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Таких вещей должно быть больше: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
Общество
Таких вещей должно быть больше: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В противовес американским фильмам, где подчас фривольно трактуется наша история, в России должно быть правильное и интересное патриотическое кино. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась депутат Государственной думы и общественный деятель Мария Бутина.

Незадолго до Нового года на российских экранах вышел военный боевик «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Лента рассказывает о специальной группе российских инструкторов во главе с бойцом с позывным Гранит. Они прибывают в Мозамбик, Юго-Восточная Африка, ради выполнения важного задания. В одном из регионов фактически правят боевики, но против них боятся восстать даже солдаты местной армии.

«Таких вещей должно быть больше»: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
кадр из фильма «Гранит» /

Как считает Мария Бутина, рассказывать про геополитику через кино — это правильно.

«Зритель у нас все-таки мыслящий, поэтому считаю, что геополитические вопросы, особенно в современности, нужно показывать именно в кинематографе. Не нужно забывать, что Голливуд, собственно говоря, делает то же самое. Они наполняют свои фильмы своими смыслами и своими ценностями. Мы же должны пропагандировать свои ценности и делать хорошие и интересные фильмы в современном стиле, где присутствуют какие-то рациональные рассуждения. Наш зритель это любит, и я уверена, оценит», — отмечает собеседница издания.

«Таких вещей должно быть больше»: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
кадр из фильма «Гранит» /

Депутат Госдумы напоминает, что регулярно на экраны выходят американские фильмы, полные фривольных трактовок российской истории. Свежий пример — боевик «King’s Man: Начало», где в качестве главного злодея показали Григория Распутина. Во-первых, это не оригинально, а во-вторых, наши деятели искусства не позволяют себе демонизировать конкретных персонажей американской истории, когда говорят о западном образе жизни.

«Считаю, что подобные вещи очень вредны и негативно сказываются на нашем подрастающем поколении. Поэтому в противовес им должно быть правильное патриотическое кино. У нас, к сожалению, только два типа фильмов: они либо про [Великую Отечественную] войну по большей части, либо про какие-то комедийные ситуации, связанные с российским бытом. Я не считаю это правильным. Полагаю, нам нужно современное интересное патриотическое кино, в том числе и о текущей ситуации. У нас очень много героев, которых можно было бы показать, и это не только военная история, — говорит Мария Бутина. — На сегодняшний день есть потребность в таком контенте, но она не всегда удовлетворяется. Одним из самых лучших фильмов за последнее время я бы назвала фильм «Шугалей», он о современных событиях. Считаю, что это великолепный фильм, я его смотрела со слезами на глазах. Ну и второй — это недавно вышедший фильм «Небо», который, безусловно, затрагивает тему военного конфликта, но он сделан в таком современном стиле. Я полагаю, таких вещей как раз и должно быть больше».

«Таких вещей должно быть больше»: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
Кадр из фильма «Шугалей 3» /

Ранее известный российский журналист, военный корреспондент, работавший во многих горячих точках, Евгений Поддубный поделился своими впечатлениями о фильме «Гранит». По его словам, такие фильмы не просто интересны, но и очень полезны, ведь выполняют важную задачу — напоминают зрителям о нашей правде.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Таких вещей должно быть больше: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино
россия кино африка фильмы российское кино гранит мария бутина
Комментировать