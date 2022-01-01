«Таких вещей должно быть больше»: Мария Бутина о «Граните» и патриотическом кино

В противовес американским фильмам, где подчас фривольно трактуется наша история, в России должно быть правильное и интересное патриотическое кино. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась депутат Государственной думы и общественный деятель Мария Бутина.

Незадолго до Нового года на российских экранах вышел военный боевик «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Лента рассказывает о специальной группе российских инструкторов во главе с бойцом с позывным Гранит. Они прибывают в Мозамбик, Юго-Восточная Африка, ради выполнения важного задания. В одном из регионов фактически правят боевики, но против них боятся восстать даже солдаты местной армии.

кадр из фильма «Гранит» /

Как считает Мария Бутина, рассказывать про геополитику через кино — это правильно.

«Зритель у нас все-таки мыслящий, поэтому считаю, что геополитические вопросы, особенно в современности, нужно показывать именно в кинематографе. Не нужно забывать, что Голливуд, собственно говоря, делает то же самое. Они наполняют свои фильмы своими смыслами и своими ценностями. Мы же должны пропагандировать свои ценности и делать хорошие и интересные фильмы в современном стиле, где присутствуют какие-то рациональные рассуждения. Наш зритель это любит, и я уверена, оценит», — отмечает собеседница издания.

кадр из фильма «Гранит» /

Депутат Госдумы напоминает, что регулярно на экраны выходят американские фильмы, полные фривольных трактовок российской истории. Свежий пример — боевик «King’s Man: Начало», где в качестве главного злодея показали Григория Распутина. Во-первых, это не оригинально, а во-вторых, наши деятели искусства не позволяют себе демонизировать конкретных персонажей американской истории, когда говорят о западном образе жизни.

«Считаю, что подобные вещи очень вредны и негативно сказываются на нашем подрастающем поколении. Поэтому в противовес им должно быть правильное патриотическое кино. У нас, к сожалению, только два типа фильмов: они либо про [Великую Отечественную] войну по большей части, либо про какие-то комедийные ситуации, связанные с российским бытом. Я не считаю это правильным. Полагаю, нам нужно современное интересное патриотическое кино, в том числе и о текущей ситуации. У нас очень много героев, которых можно было бы показать, и это не только военная история, — говорит Мария Бутина. — На сегодняшний день есть потребность в таком контенте, но она не всегда удовлетворяется. Одним из самых лучших фильмов за последнее время я бы назвала фильм «Шугалей», он о современных событиях. Считаю, что это великолепный фильм, я его смотрела со слезами на глазах. Ну и второй — это недавно вышедший фильм «Небо», который, безусловно, затрагивает тему военного конфликта, но он сделан в таком современном стиле. Я полагаю, таких вещей как раз и должно быть больше».

Кадр из фильма «Шугалей 3» /

Ранее известный российский журналист, военный корреспондент, работавший во многих горячих точках, Евгений Поддубный поделился своими впечатлениями о фильме «Гранит». По его словам, такие фильмы не просто интересны, но и очень полезны, ведь выполняют важную задачу — напоминают зрителям о нашей правде.