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Хелена Бонем Картер рассказала о любовной записке от Дэниэла Рэдклиффа

  /   Обновлено: 01 января 2022 18:59
Шоу-бизнес
Хелена Бонем Картер рассказала о любовной записке от Дэниэла Рэдклиффа
Кадр из фильма «Пушки Акимбо»

Москва, 1 января. Актриса Хелена Бонем Картер рассказала в фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», как 16-летний Дэниэл Рэдклифф написал ей любовное письмо.

В новом проекте показаны интервью с главными актерами франшизы спустя 20 лет с выхода первого фильма про юного волшебника и его друзей. На съемках не обошлось без неожиданных признаний. Так актриса, сыгравшая Беллатрису Лестрейндж, Хелена Бонем Картер рассказала о полученной от Дэниэла Рэдклиффа любовной записке.

«Жаль, я не на десять лет старше, тогда бы у меня были какие-то шансы», — говорилось в послании.

Во время рассказа об этом 32-летний актер покраснел, а Бонем Картер безжалостно подшучивала над актером, отмечая, что она до сих пор хранит записку у себя в туалете.

Спецэпизод «Гарри Поттера» является данью уважения всем, кого затронула кинофраншиза — от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира.

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Все новости / Шоу-бизнес / Хелена Бонем Картер рассказала о любовной записке от Дэниэла Рэдклиффа
Гарри Поттер записка рэдклифф хелена бонем картер
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