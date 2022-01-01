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Попытка Риги насолить «Газпрому» может привести к бунту в самом русском городе Латвии

Экономика
Попытка Риги насолить «Газпрому» может привести к бунту в самом русском городе Латвии
dlrr.eu  /  AS «Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca»

Даугавпилс, 1 января. Опрометчивые решения высшего руководства Латвии в вопросе закупок российского газа подталкивают Даугавпилс к настоящему коммунальному бунту.

Дело в том, что и центральные, и региональные власти Латвии не могут сдерживать стремительный рост тарифов, что чиновники уже открыто признают. Одна из самых тяжелых ситуаций сложилась в Даугавпилсе. Если в январе горожане еще смогут худо-бедно платить за коммунальные услуги за счет компенсаций из местного бюджета, то в феврале тарифы в лучшем случае подорожают втрое. Горожане и сейчас все громче выражают свое недовольство. Многочисленные социологические опросы показывают, что Даугавпилс фактически превратился в пороховую бочку из-за общеевропейского энергетического кризиса. Дальнейший рост тарифов станет искрой, которая разожжет настоящий мятеж.

Таким мнением со своими читателями поделился аналитик издания RUBALTIC.RU Алексей Ильяшевич, подчеркнув, что социальный взрыв именно в этом городе может стать любопытным прецедентом с крайне опасными для центральной власти последствиями. Дело в том, что здесь может вспыхнуть настоящий «русский бунт» во всех смыслах этого слова. Даугавпилс смело можно назвать самым русским городом Латвии. Здесь наибольший процент русскоязычного населения (практически все жители). Ко всему прочему именно этот город является оплотом пророссийской партии «Сопротивление».

Попытка Риги насолить «Газпрому» может привести к бунту в самом русском городе Латвии
ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Наумкина

Ильяшевич отметил, что последние четыре месяца городские власти удерживали тарифы на одном уровне за счет резервов регионального бюджета. Это позволило предотвратить кризис, который уже полностью накрыл остальную Латвию. Однако казна все-таки опустела. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обратился к правительству с требованием дать доступ к стратегическому резерву газа в Инчукалнском хранилище, однако ему ответили отказом. Уже в январе цена на тепло может взлететь до 150 евро за мегаватт-час, а в феврале вырасти еще в три раза.

«Такая ситуация в самом русском городе Латвии ведет к пресловутому «русскому бунту», которого столько лет боялись не только латвийские власти, но и их западные союзники по НАТО», — предупредил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что виновата в кризисе и предстоящем бунте исключительно антироссийская политика Риги и желание хотя бы по мелочи насолить «Газпрому». Руководство страны будто не понимает, что российский гигант просто не замечает таких уколов, а вся тяжесть последствий глупых решений ложиться на плечи простых граждан, что тоже подогревает мятежные настроения. Дело в том, что Рига как минимум дважды срывала попытки Даугавпилса договорится о поставках газа напрямую с «Газпромом» по очень приемлемой цене.

Первый шанс город упустил еще в 2017 году, когда открылся рынок газа и региональные политики решили использовать его преимущества и подписать контракт с российской компанией. Вмешалась центральная власть и грубо сорвала соглашение, запретив подобные инициативы. Вторую попытку совершил сам мэр Элксниньш, отправившись в Москву и договорившись о поставках на полях Российской энергетической недели. В последний момент снова вмешалось латвийское правительство, сорвав выгодную и даже спасительную для Даугавпилса сделку.

Аналитик заверил читателей, что глупая русофобская политика Риги, основанная на неадекватной идее якобы насолить «Газпрому» распалила регион до предела. Более или менее терпимые платежки, обеспеченные местным бюджетом, еще как-то сдерживали ситуацию, но любой резкий скачок заставит людей выходить на улицы и поднимать мятеж.

Ранее известный блогер Анатолий Шарий рассказал, какой ответ Путина заставил Байдена резко сдать назад по Украине.

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Газпром тарифы Латвия кризис даугавпилс
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