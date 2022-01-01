Армия ЦАР зачистила лагерь боевиков в префектуре Уам

Банги, 1 января. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики разгромили боевиков, которые скрывались в лагере на территории провинции Уам. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Столкновение произошло ночью 29 декабря в префектуре Уам. Бойцы FACA атаковали укрепление радикалов. При консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», армия ЦАР грамотно спланировала наступление и обратила преступников в бегство.

Однако в результате перестрелки правительственных войск с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) погиб лейтенант вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) Гипполит Хамади.

«Храбрый солдат погиб за свободу и безопасность Центральноафриканской Республики, чтобы его соотечественники могли жить в мире и спокойствии. Жизнь бойца оборвалась во время выполнения воинского долга. Молодой воин ЦАР хотел, как и все, иметь семью, воспитывать детей. Однако его планам не суждено было сбыться. Жители страны должны помнить тех, кто не вернулся с поля битвы, потому что они пожертвовали собой ради спасения нации», — говорится в материале издания.

Ранее группа радикалов добровольно сдала оружие армии в Буаре. Экс-боевики разочаровались в маргинальных взглядах главарей бандформирований и попросили правительство республики дать им шанс на возвращение к мирной жизни.