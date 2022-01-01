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Путин подписал указ об отстранении Абелина от должности помощника секретаря Совбеза

  /   Обновлено: 01 января 2022 18:45
Политика
Путин подписал указ об отстранении Абелина от должности помощника секретаря Совбеза
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отстранил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации. Абелин занимал пост советника секретаря СБ с 2016 года.

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Как стало известно ранее, 28 декабря российский лидер освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности заместителя директора ФСИН. Он занимал этот пост с августа 2020 года.

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