RW: развертывание первого полка ЗРК С-400 в Индии могут завершить в феврале

Нью-Дели, 1 января. Развертывание первого полка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» на индийской авиабазе должно завершиться в феврале. Об этом сообщило издание Republic World (RW), ссылаясь на представителей военных.

По информации таблоида, ВВС Индии уже начали процесс развертывания в штате Пенджаб. Чтобы полностью его завершить, необходимо не менее шести недель.

«Транспортировка различных важнейших компонентов ракетных систем, а также их периферийного оборудования к месту развертывания продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры об экспорте ЗРК С-400 сразу с несколькими странами. Ракетные комплексы пользуются спросом за границей.