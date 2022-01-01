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Президент России подписал указ о награждении врачей за борьбу с коронавирусом

  /   Обновлено: 01 января 2022 18:53
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Общество
Президент России подписал указ о награждении врачей за борьбу с коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медицинских работников страны за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Так, 18 медиков награждены орденами имени Пирогова «за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». На официальном портале правовой информации был опубликован указ о награждении.

Еще девять врачей стали обладателями медали «За заслуги перед отечеством II степени». А более 30 российских медицинских специалистов глава государства наградил медалью Луки Крымского.

В начала декабря Владимир Путин наградил более ста медиков за самоотверженную борьбу с COVID-19. Орденов имени Пирогова и медалей Луки Крымского были удостоены врачи, медсестры и заведующие ряда стационаров.

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