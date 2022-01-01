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Украинский публицист Грабовский заявил о правах Киева на четыре региона России

Политика
Украинский публицист Грабовский заявил о правах Киева на четыре региона России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цибулько

Киев, 1 января. Киев якобы имеет права на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также Кубань, Об этом в статье для издания «День» написал украинский публицист Сергей Грабовский.

Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, напомнившего, что в составе нынешней Украины находятся исторически российские земли. Публицист упрекнул Киев за «молчание» и выдвинул территориальные претензии Москве.

Автор материала добавил, что Украина существовала еще в 18-м веке. При этом русское государство называлось в те времена Московией, сказал Грабовский.

Ранее о «возвращении» Кубани высказывался депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Парламентарий подал постановление, чтобы установить 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения.

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украина россия грабовский
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