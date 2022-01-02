Игры, которые спасают семью: ФАН подготовил список забав для новогодних праздников

В новогодние каникулы приятно собраться всей семьей и провести время вместе. Но как объединить всех близких общим увлечением? ФАН собрал пятерку самых интересных игр в домашних условиях, которые помогут родным провести время весело и с пользой. Эти забавы приведут в восторг как маленьких членов семьи, так и взрослых.

Кто я?

Prt Scr youtube.com / Virtus.pro

Веселая семейная игра. Ее участники — и взрослые, и дети. Для нее заранее готовятся карточки с названиями животных, предметов и чего-то съедобного. Об этом можно договориться заранее. К каждой карточке приклеивается кусочек скотча. Затем все игроки выбирают по одной карточке и приклеивают ее себе на лоб. Главное, чтобы они не видели, что на ней написано. Получается, что каждый участник знает, что написано у всех, но не в курсе, что указано именно на его картинке. Далее с помощью наводящих вопросов, например: «Я человек или животное?», «Я живой или нет?», «У меня есть шерсть или нет?» — все должны отгадать, что за слово указано у них в карточке. Здесь нужно учитывать возраст играющих и записывать на карточках те слова, которые знакомы всем.

Перышко, лети!

pixabay.com /

Это веселая и активная игра для людей всех возрастов. Ведущий берет перышко или пушок. Игрок стоит рядом с ним. Затем ведущий бросает высоко это перышко, а задача игрока дуть на него снизу. И чем дольше перышко не падает, тем лучше. Победителем становится тот, чье перышко дольше всего находилось в воздухе.

Фанты

Prt Scr youtube.com / Курс В.А.Сажина ТИ им.Б.Щукина

Общим голосованием выбирается ведущий, к которому в мешок складываются любые предметы от каждого игрока — шарф, заколка, очки или что-то другое. Ведущий отворачивается. Один из игроков достает из мешка любую вещь наугад и спрашивает: «Что должен сделать этот фант?». Ведущий придумывает задание. Тот, чья вещь была вынута, выполняет его и забирает вещь обратно. Если он отказывается, вещь отдается тому, кто сделает это за него. Задания для этой игры должны быть понятными и выполнимыми всеми игроками. Например, спеть песню или рассказать стих, изобразить какое-то животное или предмет, съесть, не морщась, дольку лимона и так далее, ведь все зависит лишь от фантазии членов семьи.

Крокодил

ТАСС / Валерий Шарифулин

Для проведения этой игры необходимо заблаговременно подготовить карточки с разными словами. Если хотите, чтобы играть было легче, то это могут быть только существительные. Если в планах усложнить игру — тогда в ход идут лишь прилагательные. Дальше ведущий рандомно вытягивает карточку и изображает то, что на ней написано. Произносить слова нельзя. А на вопросы отвечать можно лишь кивками — да или нет. Тот, кто угадывает слово, сразу становится главным, то есть ведущим.

Мафия

ТАСС / Владимир Астапкович

Это не просто игра, это своеобразный психологический тренинг. Ведь в ней нужно уметь скрывать эмоции и четко отслеживать промахи других участников. Суть игры заключается в борьбе горожан с мафиозной группировкой. В ней есть команды и самостоятельные персонажи. Перед тем как играть в «Мафию», выбирается ведущий. Если для этой роли выделить участника не позволяет число игроков, можно начать игру без него. Первый выбывший будет выполнять функции ведущего. На карточках пишутся роли. Их всего две — мирный житель и мафия. Причем карточки мафиози могут быть всего две, а вот мирных жителей — неограниченное количество. Дальше все члены вытягивают себе карточки с ролями и не озвучивают их. Ведь главной задачей игроков является маскировка, не позволяющая вычислить его принадлежности к мафии или мирным людям. В ходе игры чередуются день и ночь. Ночью «работает» мафия, мирные горожане не видят происходящего, поэтому мафия убирает выбранного ею игрока. Днем город просыпается, поступает информация, что кто-то убит мафией и горожане начинают обсуждения, разбираясь, кто же среди них представитель клана.

Global Look Press / Ulrich Niehoff/imageBROKER.com

Ранее ФАН рассказал, о каких подарках россияне мечтают на Новый год. Большинство мужчин хотели бы получить на Новый год от своей второй половинки что-то нематериальное: заботу, любовь, внимание. Но, возможно, они слегка лукавят, потому что второй по популярности запрос — гаджеты.