Биатлонист Тихонов предложил наказать снятых с рейса хоккеистов молодежной сборной России

Москва, 1 января. Снятых с рейса в Канаде хоккеистов молодежной сборной России надо наказать. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов.

Спортсменов молодежной команды нужно дисквалифицировать и лишить их права играть в клубах на год без зарплаты, заявил советский биатлонист. Он на фоне скандала напомнил, что сборная России и так выступает на соревнованиях без флага и гимна.

«Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с [Николая] Сологубова и [Всеволода] Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение. Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», — заявил Тихонов РИА Новости.

Ранее наставник российской молодежной команды по хоккею Сергей Зубов прокомментировал снятие игроков с рейса в Канаде. По его словам, причиной стало неправильное ношение масок в салоне самолета.