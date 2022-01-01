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ФХР высказалась о скандале вокруг игроков молодежной сборной

Спорт
ФХР высказалась о скандале вокруг игроков молодежной сборной
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Москва, 1 января. Федерация хоккея России прокомментировала снятие игроков молодежной сборной с рейса в Канаде после отмены чемпионата мира.

ФХР контролирует ситуацию с вылетом молодежной сборной из Канады. Спортсмены летят домой с пересадками в Торонто и Франкфурте. Хоккеисты прибудут в Россию вечером 2 января, сообщили в федерации.

«Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно», — отметили в ФХР.

Подробная информация об инциденте будет выяснена у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российские спортсмены должны были вылететь в Европу, также заявили в ФХР.

Ранее шведская журналистка Мари Леман, ставшая свидетельницей произошедшего, рассказала, что сборную России и Чехии по хоккею сняли с рейса из-за отказа надеть маски в салоне самолета.

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хоккей мчм фхр
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