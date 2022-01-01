Днепровский металлургический завод частично остановил работу из-за энергокризиса

Киев, 1 января. Один из промышленных лидеров Украины — Днепровский металлургический завод — частично приостановил работу с 1 января, пишет «Украинская правда».

ДМЗ временно прекратил деятельность своей металлургической площадки. Представители предприятия заявили, что причиной стала нерентабельность производства. На экономические показатели повлияли внешние рынки.

Ключевым оказались проблемы энергетики, в том числе «неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители». Сроки возобновления работы будут зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.

Энергетический кризис оказывает негативное влияние на деловую среду на Украине. Индекс инвестиционной привлекательности страны ранее уже снизился до 2,73 из 5.