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Украина запросила у США поставку предназначавшейся Афганистану военной помощи

Армия
Украина запросила у США поставку предназначавшейся Афганистану военной помощи
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 1 января. Украина ведет переговоры с США на предмет возможной передачи Киеву военной помощи, предназначавшейся ранее Афганистану, сообщила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, Киев заинтересован в американской военпомощи Афганистану, которая ныне там не востребована. В частности, этот вопрос поднимал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы активно работаем сейчас, и министр разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении», — отметила Маркарова.

Посол подчеркнула, что вопрос состоит в том, что необходимо украинской стороне в этой ситуации. Она также напомнила, что недавно Киев и Вашингтон заключили пятилетнее соглашение, дающее возможность сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с американским лидером Джо Байденом. Глава украинского государства напомнил об уговоре, согласно которому Вашингтон не должен обсуждать Украину без участия Киева.

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украина сша афганистан военная помощь маркарова
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