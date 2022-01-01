Украина запросила у США поставку предназначавшейся Афганистану военной помощи

Киев, 1 января. Украина ведет переговоры с США на предмет возможной передачи Киеву военной помощи, предназначавшейся ранее Афганистану, сообщила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, Киев заинтересован в американской военпомощи Афганистану, которая ныне там не востребована. В частности, этот вопрос поднимал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы активно работаем сейчас, и министр разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении», — отметила Маркарова.

Посол подчеркнула, что вопрос состоит в том, что необходимо украинской стороне в этой ситуации. Она также напомнила, что недавно Киев и Вашингтон заключили пятилетнее соглашение, дающее возможность сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в Twitter стремление провести переговоры с американским лидером Джо Байденом. Глава украинского государства напомнил об уговоре, согласно которому Вашингтон не должен обсуждать Украину без участия Киева.