Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 января 19:18
19:15
Происшествия
В руках подростка из Химок в новогоднюю ночь взорвалась петарда
19:14
Весь мир
Ливия и Греция обсудили возобновление авиасообщения
19:05
Экономика
Resolution Foundation: британцы столкнутся с резким ростом стоимости жизни
19:04
Происшествия
Курская полиция заинтересовалась видео массовой драки в новогоднюю ночь
19:02
Происшествия
Зарезавшего возлюбленную у лифта мужчину задержали в Новосибирске
19:00
Общество
Главные новости дня: 1 января
19:00
Видео
Мастера из Тбилиси рассказали о традиции украшения новогоднего стола чичилаки
18:59
Шоу-бизнес
Хелена Бонем Картер рассказала о любовной записке от Дэниэла Рэдклиффа
18:59
Экономика
Попытка Риги насолить «Газпрому» может привести к бунту в самом русском городе Латвии
18:55
Весь мир
Армия ЦАР зачистила лагерь боевиков в префектуре Уам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Два участника «Русского лото» выиграли по 500 миллионов рублей в первый день 2022 года

2
5908
Общество
Два участника «Русского лото» выиграли по 500 миллионов рублей в первый день 2022 года
pxhere.com

Москва, 1 января. Новогодний миллиард в «Русском лото» разделили два участника лотереи, каждый из которых выиграл по 500 миллионов рублей.

Отмечается, что один счастливый билет был куплен в Москве, а другой — в Краснодарском крае. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

«По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу 2 лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей», — подчеркнули в компании.

Также 1 января 2022 года 52 участника из самых разных регионов России выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 64 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.

Жительница Кубани ранее выиграла почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету. Однако о своей удаче она не подозревала несколько месяцев, поскольку изначально не очень серьезно отнеслась к розыгрышу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Два участника «Русского лото» выиграли по 500 миллионов рублей в первый день 2022 года
москва краснодар лотерея миллиард
2 комментария