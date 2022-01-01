Два участника «Русского лото» выиграли по 500 миллионов рублей в первый день 2022 года

Москва, 1 января. Новогодний миллиард в «Русском лото» разделили два участника лотереи, каждый из которых выиграл по 500 миллионов рублей.

Отмечается, что один счастливый билет был куплен в Москве, а другой — в Краснодарском крае. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

«По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу 2 лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей», — подчеркнули в компании.

Также 1 января 2022 года 52 участника из самых разных регионов России выиграли по 1 миллиону рублей. Еще 64 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.

Жительница Кубани ранее выиграла почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету. Однако о своей удаче она не подозревала несколько месяцев, поскольку изначально не очень серьезно отнеслась к розыгрышу.