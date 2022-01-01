Снег с градом выпал в египетском курорте Хургада в разгар туристического сезона

Хургада, 1 января. Российские туристы, отдыхающие в Хургаде, привезли с собой частичку зимы. Они наблюдают снег с градом, который накрыл популярный курорт 1 января.

Снег, который неожиданно выпал в Египте в разгар туристического сезона, покрыл окрестности популярного у россиян курорта Хургада. Погодная аномалия привела к тому, что туристы, прибывшие на курорт, чтобы наслаждаться солнцем, вынуждены доставать имеющиеся теплые вещи.

Отмечается, что на курорте встречаются очень крупные градины. Осадки, выпавшие слоем в несколько сантиметров, покрыли балконы и террасы домов и отелей, а также прогулочные зоны и улицы.

«Аэрофлот» запустил прямое сообщение с Хургадой с 25 декабря. Самолеты авиакомпании летают из Санкт-Петербурга.