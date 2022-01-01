Тренер Зубов опроверг слухи о снятии сборной России по хоккею с рейса из-за его курения

Москва, 1 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал снятие игроков с рейса в Канаде.

Он отметил, что все спортсмены здоровы. Авиакомпания решила высадить чешскую и российскую команду из-за неправильного ношения масок, отметил Зубов. Он также подчеркнул, опровергая соответствующие слухи, что не курит уже три года.

«Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса. Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — заявил Зубов «Матч ТВ».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии хоккеистов молодежной сборной России с рейса в Канаде из-за отказа надеть маски. По его словам, если это правда, то ему очень стыдно за их поведение, которое показывает неуважение к своей стране.