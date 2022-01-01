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Бойцы ВСУ заняли здание школы в селе Валуйское в Донбассе

  /   Обновлено: 01 января 2022 17:56
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Армия
Бойцы ВСУ заняли здание школы в селе Валуйское в Донбассе
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 1 января. Вооруженные силы Украины заняли здание школы в подконтрольном Киеву населенном пункте Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, киевские силовики оборудовали в здании оперативный штаб. Все действия были осуществлены в селе Валуйское.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения», — добавил Филипоненко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ стянули бронетехнику в жилой район населенного пункта Муратово в Донбассе. Все эти действия нарушают установленные ранее Минские соглашения.

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украина ЛНР всу донбасс
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