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Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи

Армия
Белорусские военные получили автоматизированные комплексы разведки и связи
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Минск, 1 января. Новые автоматизированные комплексы разведки, управления и связи поступили в белорусские войска. Об этом сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии.

Согласно информации ведомства, новейшая разработка входящего в систему Госкомвоенпрома предприятия поступила на вооружение частей ВВС и войск ПВО накануне Нового года. Отмечается, что новые комплексы серьезно повысят эффективность работы боевых расчетов пунктов управления авиацией в зоне вооруженного конфликта.

«В числе достоинств комплекса — мобильность; универсальность, позволяющая базировать его на любом типе шасси; предоставление возможности авиационному наводчику проводить моделирование боевого полета на основе оперативно-тактических расчетов и оперативно передавать полученные результаты экипажу», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия развивают военное партнерство из-за агрессивности Запада. По его словам, обновленная военная доктрина Союзного государства в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе за последние годы.

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