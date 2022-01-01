Китай планирует провести более 40 космических запусков в 2022 году

Пекин, 1 января. Китай намерен осуществить в 2022 году свыше 40 космических запусков. Об этом сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Согласно сообщению корпорации, помимо пусков планируется провести шесть миссий по строительству китайской космической станции. В Пекине уже составили планы первого полета новой ракеты-носителя, а также нескольких стратегических миссий в рамках пилотируемых полетов.

«В 2022 году CASC продолжит поддерживать высокую плотность миссий, в том числе в сфере летных испытаний, космических запусков и пилотируемой космонавтики», — заявили в корпорации.

Ранее сообщалось, что минобороны Китая обвинило Вашингтон в создании опасной ситуации между ВС США и НОАК. Вашингтон клевещет на политику Пекина и распространяет мифы о «китайской угрозе», сообщил представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй в ходе итоговой пресс-конференции в 2021 году.