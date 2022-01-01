Президента Южного Судана призвали остановить боевые действия повстанцев

Джуба, 1 января. Политики и активисты гражданского общества Южного Судана обратились к президенту Сальву Кииру с просьбой урегулировать разногласия повстанцев.

Заявление прозвучало на фоне вооруженных столкновений между оппозиционным Народно-освободительным движением (НОДС) во главе с Риека Мачарой и отколовшимся подразделением, которое на прошлой неделе убило по меньшей мере 50 человек в пограничном с Суданом районе.

Бывший министр ирригации заявил, что Сальва Киир должен прекратить боевые действия между группировками в районе Аль-Магенис в штате Верхний Нил недалеко от границы двух государств.

«Я призываю президента вмешаться, потому что эти столкновения представляют реальную угрозу мирному соглашению, подписанному много лет назад между правительством и оппозицией», — разъяснил он.

По его словам, конфликт между диссидентскими силами привел к волне насилия и противостоянию в Верхнем Ниле. Эти события могут погрузить Южный Судан в войну, которая уже длилась с 2013 по 2018 года.

Экс-министр призвал вооруженные оппозиционные группировки сесть за стол переговоров и обсудить политические разногласия, подчеркнув, что «есть возможность разрешить все недопонимания мирным путем».

Со своей стороны, глава кабмина штата Верхний Нил предупредил, что насилие в районе Аль-Магенис подорвет предпринятые ранее усилия по разрешению конфликта и призвал президента выступить посредником для урегулирования кризиса.

«В результате столкновения между двумя группировками погибли около 50 человек», — подчеркнул он.

По его мнению, существует настоятельная необходимость обсудить происходящее за столом переговоров, поэтому в данном вопросе национальному лидеру нужно взять инициативу в собственные руки.