Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по выводу наемников

Триполи, 1 января. Совместный военный комитет «5+5» (СВК) подготовил план по выводу наемников. Об этом сообщил член объединения, генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Фарадж ас-Саусаа изданию Ar Raed.

По его словам, проект составлен с одобрения представителей ООН и подразумевает синхронную эвакуацию сил с обеих сторон. Международные наблюдатели поддержат реализацию.

Приступить к осуществлению плана намерены в ближайшее время. Военные ждут одобрения переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии и официальных лиц западного региона.

Фарадж ас-Саусаа напомнил, что ранее ЛНА выступила с инициативой по выводу 300 наемников. Начало депортации наметили на декабрь, однако, несмотря на готовность офицеров, реализовать план до сих пор не удалось.

Между тем Турция продолжает игнорировать международные призывы к эвакуации войск и лояльных ей сирийских боевиков с ливийской территории. По данным SOHR, количество сил оценивается в 23 тысячи. Анкара утверждает, что республика не является «иностранной державой» в североафриканской стране и ее силы там находятся якобы легально.

На днях министр внутренних дел ПНЕ Халед Мазен переговорил с членами СВК. Участники встречи обсудили последние изменения в обеспечении безопасности прибрежной дороги, а также механизмы борьбы с вооруженными формированиями.