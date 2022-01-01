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Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США

Весь мир
Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США
wikipedia.org  /  Seyed Shahaboddin / CC BY 4.0

Багдад, 1 января. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Ирака, чтобы почтить память иранского генерала и командующего силами подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в преддверии второй годовщины его убийства американскими вооруженными силами.

Иракцы вышли на главную площадь Багдада с лозунгом «Смерть Америке» и призывами покончить с «терроризмом США». В памятных мероприятиях приняли участие представители крупных иракских политических партий и движений, а также ряда вооруженных формирований.

Демонстранты также символически сожгли макет посольства США в Багдаде, созданный специально для проведения акции.

В самой Исламской республике с речью в память об убитом генерале выступил верховный лидер Али Хаменеи. Аятолла назвал Сулеймани образцом храбрости и примером для подражания молодежи. Хаменеи подчеркнул, что во многом именно усилия командующего силами «Аль-Кудс» помогли добиться вывода войск США из Афганистана.

Касем Сулеймани и лидер сил народного ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис погибли в результате удара американского беспилотника близ аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке был отдан лично тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Сам политик впоследствии заявлял, что удар стал ответом на серию нападений на позиции Штатов в Ираке.

Случившееся спровоцировало широкий резонанс и новый виток конфронтации между давними оппонентами Тегераном и Вашингтоном. Иранские власти предупредили, что отомстят США за убийство Сулеймани. Уже через пять дней после атаки Иран нанес ракетный удар по авиабазе в Ираке, на которой были дислоцированы американские военные, а также по еще одному объекту в окрестностях Эрбиля.

Позиции США в регионе периодически продолжают подвергаться нападениям. Целями становятся колонны материально-технического обеспечения, а также военные базы и дипломатические объекты Штатов в различных городах Ирака. Запад традиционно обвиняет в данных атаках проиранские вооруженные формирования, действующие в республике, однако ни одна из этих группировок не брала на себя ответственности за инциденты.

Командование «Хашд Шааби» неоднократно призывало к выводу с территории Ирака американских военнослужащих, которые присутствуют в стране в составе многонациональной коалиции. В минувшем году Багдад объявил об окончании «боевой миссии» американцев в стране. Однако на ее территории останутся порядка 2 500 военных США и около 1 000 представителей коалиции, которые, как утверждается, займутся подготовкой местных вооруженных сил.

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ирак иран багдад сулеймани
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