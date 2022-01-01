Тысячи иракцев почтили память иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США

Багдад, 1 января. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Ирака, чтобы почтить память иранского генерала и командующего силами подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в преддверии второй годовщины его убийства американскими вооруженными силами.

Thousands march in Baghdad on General Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis 2nd martyrdom anniversary and demand US troops pull out pic.twitter.com/3OTNYWP5Mj — Jahan (@Jahan_QA) January 1, 2022

Иракцы вышли на главную площадь Багдада с лозунгом «Смерть Америке» и призывами покончить с «терроризмом США». В памятных мероприятиях приняли участие представители крупных иракских политических партий и движений, а также ряда вооруженных формирований.

Демонстранты также символически сожгли макет посольства США в Багдаде, созданный специально для проведения акции.

Thousands rally in Baghdad to mark 2020 killing of Iran general Soleimani



https://t.co/cEtw4fKL4F pic.twitter.com/W7MuWZaTrM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 1, 2022

В самой Исламской республике с речью в память об убитом генерале выступил верховный лидер Али Хаменеи. Аятолла назвал Сулеймани образцом храбрости и примером для подражания молодежи. Хаменеи подчеркнул, что во многом именно усилия командующего силами «Аль-Кудс» помогли добиться вывода войск США из Афганистана.

Касем Сулеймани и лидер сил народного ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис погибли в результате удара американского беспилотника близ аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке был отдан лично тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Сам политик впоследствии заявлял, что удар стал ответом на серию нападений на позиции Штатов в Ираке.

Случившееся спровоцировало широкий резонанс и новый виток конфронтации между давними оппонентами Тегераном и Вашингтоном. Иранские власти предупредили, что отомстят США за убийство Сулеймани. Уже через пять дней после атаки Иран нанес ракетный удар по авиабазе в Ираке, на которой были дислоцированы американские военные, а также по еще одному объекту в окрестностях Эрбиля.

2 years ago, I lost a friend, Iran a hero & the world a champion in fighting terrorism.



To those in denial, Trump's true colors were on full display only a year later in US Capitol.



The world needs brave fighters like #Soleimani—not coward warmongers like Trump, Netanyahu & Co. pic.twitter.com/gXrizN1VL7 — Javad Zarif (@JZarif) January 1, 2022

Позиции США в регионе периодически продолжают подвергаться нападениям. Целями становятся колонны материально-технического обеспечения, а также военные базы и дипломатические объекты Штатов в различных городах Ирака. Запад традиционно обвиняет в данных атаках проиранские вооруженные формирования, действующие в республике, однако ни одна из этих группировок не брала на себя ответственности за инциденты.

Командование «Хашд Шааби» неоднократно призывало к выводу с территории Ирака американских военнослужащих, которые присутствуют в стране в составе многонациональной коалиции. В минувшем году Багдад объявил об окончании «боевой миссии» американцев в стране. Однако на ее территории останутся порядка 2 500 военных США и около 1 000 представителей коалиции, которые, как утверждается, займутся подготовкой местных вооруженных сил.