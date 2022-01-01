Достучаться с помощью киноязыка: фильм «Гранит» открыл реальную картину мира зрителям

Фильм «Гранит» показывает героев, которым захотят подражать российские дети. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Премьера остросюжетного фильма «Гранит» от создателей боевиков «Турист» и «Солнцепек» состоялась 28 декабря на телеканале НТВ. Фильм основан на реальных событиях, произошедших два года назад в Мозамбике, на юго-востоке Африки, где террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались захватить одну из провинций. Тогда военные преступники сжигали дома, убивали невинных людей и уничтожали все на своем пути в преддверии президентских выборов.

На помощь к властям Мозамбика пришли российские инструкторы, перед которыми встала задача подготовить местную армию к противостоянию с террористами. Эта история и стала источником вдохновения для создателей «Гранита».

«России наконец-то пора перестать стесняться своего могущества и величия. — заявил Кот. — Наша страна — это один из цивилизационных центров, способных менять или формировать историю! И, конечно же, у России есть мощный потенциал и свои герои, о которых надо говорить — в том числе, с помощью такого выразительного средства, как кинематограф, которое в пропагандистском смысле является едва ли не самым мощным. Ведь именно средствами киноязыка мы можем достучаться до каждого гражданина и показать внятную историю о тех или иных событиях. Фильм «Гранит», так же, как и «Солнцепек», появившийся совсем недавно — это кинотворения, рассказывающие прежде всего о том, что происходило практически у нас на глазах, и оттого они особенно важны».

Политолог призвал «всех мастеров российской киноиндустрии максимально активизироваться, чтобы снимать не только о спортивных, но и о военных победах».

«Слава тебе господи, что прошли те времена, когда примерами для наших детей становились бандиты из фильмов, — заявил эксперт. — Сегодня же для русского ребенка примером вполне может стать учитель, врач, ученый или тот самый русский инструктор в Мозамбике, именем которого назван фильм «Гранит».

Ранее историк Юрий Кнутов заявил о важности фильма «Гранит» для воспитания российской молодежи.

1 Организация запрещена на территории России.