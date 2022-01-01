Экс-наставник молодежной сборной России Плющев отреагировал на снятие хоккеистов с рейса

Москва, 1 января. Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Канады в Германию. Хоккеистов не пустили на рейс из-за отсутствия масок и якобы алкогольного опьянения. На ситуацию отреагировал экс-наставник команды Владимир Плющев.

Заслуженный тренер России, 66-летний экс-наставник молодежной и национальной сборных страны по хоккею допустил, что игроки могли не до конца осознавать, лицом какого государства они являются, если позволили себе непристойное поведение в аэропорту.

«У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись — хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде», — рассказал Плющев РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что 31 декабря сборная действительно не вылетала, поскольку доходила до финала чемпионата, однако дело вовсе не в датах: по словам Плющева, когда хоккеисты летят с золотыми медалями, то они считают, что им все можно. Так, по словам тренера, работает психология.

Ранее на тему снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса высказался главный тренер команды Сергей Зубов. По словам наставника, причиной стало нарушение масочного режима.