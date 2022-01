США откладывают внедрение сетей 5G из-за потенциальной опасности для авиаперевозок

Вашингтон, 1 января. Власти США призвали крупнейших операторов мобильной связи отложить развертывание сетей пятого поколения (5G) из-за опасений их возможного негативного влияния на электронное оборудование самолетов.

Сообщается, что министр транспорта Пит Буттиджич и глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) в пятницу попросили AT&T и Verizon Communications отложить запланированное на 5 января внедрение новой беспроводной связи 5G по соображениям авиационной безопасности.

В своем письме Буттиджич и администратор FAA Стив Диксон обратились к исполнительному директору AT&T Джону Станки и исполнительному директору Verizon Хансу Вестбергу с призывом отложить начало предоставления услуг 5G не более чем на две недели в рамках «краткосрочного решения для продвижения сосуществования развертывания 5G и безопасных полетов».

New Years Rockin' Eve, DC edition: DOT, FAA ask cellphone carriers to delay 5G launches another two weeks to prevent "widespread and unacceptable disruption as airplanes divert to other cities or flights are canceled" pic.twitter.com/bkReqp9qzH