США откладывают внедрение сетей 5G из-за потенциальной опасности для авиаперевозок

Вашингтон, 1 января. Власти США призвали крупнейших операторов мобильной связи отложить развертывание сетей пятого поколения (5G) из-за опасений их возможного негативного влияния на электронное оборудование самолетов.

Сообщается, что министр транспорта Пит Буттиджич и глава Федерального управления гражданской авиации (FAA) в пятницу попросили AT&T и Verizon Communications отложить запланированное на 5 января внедрение новой беспроводной связи 5G по соображениям авиационной безопасности.

В своем письме Буттиджич и администратор FAA Стив Диксон обратились к исполнительному директору AT&T Джону Станки и исполнительному директору Verizon Хансу Вестбергу с призывом отложить начало предоставления услуг 5G не более чем на две недели в рамках «краткосрочного решения для продвижения сосуществования развертывания 5G и безопасных полетов».

New Years Rockin' Eve, DC edition: DOT, FAA ask cellphone carriers to delay 5G launches another two weeks to prevent "widespread and unacceptable disruption as airplanes divert to other cities or flights are canceled" pic.twitter.com/bkReqp9qzH — Drew FitzGerald (@DrewFitzGerald) January 1, 2022

«Мы просим ваши компании приостановить внедрение коммерческих услуг C-диапазона на дополнительный краткосрочный период не более чем на две недели после запланированной в настоящее время даты развертывания 5 января», — говорится в письме.

Представители отрасли авиаперевозок и Федеральное управление гражданской авиации выразили озабоченность по поводу потенциальных помех, которые может оказывать телекоммуникационное оборудование стандарта 5G работе чувствительной авиационной электроники, такой как радиовысотомеры. По их словам это может привести к нарушению безопасности полетов.

FAA warns of potential impact of 5G towers on airplane safety systems https://t.co/wwinbdvIwM pic.twitter.com/bsuSWc50Rs — Jairo Rodriguez (@RealtorJairo) December 27, 2021

В четверг торговая группа Airlines for America обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой прекратить развертывание базовых станций 5G в аэропортах, предупредив, что в противном случае под угрозу могут быть поставлены тысячи рейсов.

«Потенциальный ущерб только для авиационной отрасли ошеломляет», — заявили представители группы.

Председатель Комитета по транспорту Палаты представителей Питер Дефацио поддержал петицию группы авиакомпаний.

«Мы не можем позволить себе экспериментировать с авиационной безопасностью», — заявил он.

Представитель Verizon Рич Янг сообщил, что компания получила письмо и ей нужно время, чтобы ознакомиться с ним. AT&T не предоставила комментариев, но в пятницу обе компании, которые получили право на использования диапазона частот, выиграв правительственный аукцион стоимостью 80 миллиардов долларов, обвинили аэрокосмическую промышленность в стремлении держать развертывание сетей 5G «в заложниках до тех пор, пока индустрия беспроводной связи не согласится покрыть расходы на модернизацию любых устаревших высотомеров». Ранее телекоммуникационные фирмы согласились на соблюдение мер предосторожности в течение шести месяцев для ограничения возможных помех.

Буттиджич и Диксон заявили, что в соответствии с рамками «коммерческая эксплуатация C-диапазона начнется, как и планировалось, в январе, за некоторыми исключениями в приоритетных аэропортах». FAA и авиационная промышленность определят приоритетные аэропорты, «где буферная зона позволит безопасно продолжать авиационные операции, пока FAA завершит оценку потенциала помех».

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Правительство сообщило, что будет работать над определением мер по смягчению последствий для всех приоритетных аэропортов, чтобы большинство коммерческих самолетов могли безопасно работать в любых условиях.

В свою очередь, промышленная группа беспроводной связи CTIA заявила, что стандарт 5G безопасен, а спектр частот уже используется примерно в 40 странах мира.