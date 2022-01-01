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Немецкий журналист Франкенберг констатировал потерю доверия Европы к США

  /   Обновлено: 01 января 2022 17:20
Политика
Немецкий журналист Франкенберг констатировал потерю доверия Европы к США
pixabay.com

Берлин, 1 января. Доверие к США за прошедший год было подорвано, и теперь Европе следует самостоятельно решать возникающие проблемы. Таким мнением поделился обозреватель немецкого издания Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.

Журналист напомнил о главных потрясениях для Соединенных Штатов, которые произошли в 2021 году. По его словам, это штурм здания Конгресса в столице и вывод военного контингента НАТО из Афганистана. Первое события заставило мир усомниться в способности Белого дома контролировать внутриполитическую ситуацию, второе — нанесло удар по репутации Вашингтона на международной арене.

«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», — написал Франкенберг.

Поэтому наиболее уязвимыми становятся те страны, безопасность которых зависит от США, отметил представитель немецкой прессы. Европе необходимо объединиться вокруг Германии и не обращаться в дальнейшем за помощью к Вашингтону при первой же угрозе, заключил он.

Недавно сообщалось, что французский журналист Себастьен Кошар спрогнозировал сближение европейских стран и России в 2022 году. Также он допустил финансовый раскол ЕС на южную и северную зоны.

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