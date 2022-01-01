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Командующий ВС Латвии Калниньш пожаловался на серьезный недобор в армии в 2021 году

Армия
Командующий ВС Латвии Калниньш пожаловался на серьезный недобор в армии в 2021 году
Pr Scr youtube.com

Рига, 1 января. Вооруженные силы Латвии испытывают серьезный недобор солдат. Об этом в интервью Press.lv рассказал командующий латвийскими войсками Леонид Калниньш.

По его словам, на профессиональную службу в 2021 году было набрано 473 человека, что гораздо меньше, чем в 2020-м. Военачальник считает, что оптимальное количество рекрутов в среднем должно составлять 600 человек в год, передает Sputnik.

«Больше всего на это повлияла рождаемость 20 лет назад, так что теперь есть демографическая яма, и набирать особо нечего. Кроме того, около 40 процентов набранных в этом году в возрасте около 30 лет — они уже зрелые и явно знают, чего хотят. Кроме того, часть молодых людей уезжает из Латвии, потому что решает учиться за границей. Все это влияет на показатели приема на службу», — заявил Калниньш.

По его словам, в ближайшие годы ВС Латвии должны не только набрать оптимальное количество военнослужащих, но и создать для них идеальные условия службы, чтобы удержать их в армии.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец высмеял сообщения о «прибалтийской угрозе» для России. Он заметил, что карликовые армии Эстонии, Латвии и Литвы сложно разглядеть даже в бинокль с 30-кратным увеличением.

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Латвия вс латвии калниньш
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