Пекин, 1 января. Военно-морские силы США пришли в смятение после маневра российских кораблей вблизи Гавайских островов. Об этом рассказали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что американцы весь 2021 год устраивали провокации вблизи российских границ. Как передает «ПолитРоссия», Вашингтон пытался потеснить Москву в Черном, Балтийском и Японском морях, причем в некоторых случаях ВМФ РФ приходилось давать силовой отпор нарушителям.

Эксперты отмечают, что Россия не могла оставить такую наглость без ответа, поэтому «русские подготовили американцам крайне неприятный сюрприз». Группа из семи кораблей Тихоокеанского флота вошла в западную часть Тихого океана и приблизилась к Гавайям на расстояние в 35 морских миль. США готовились к проведению в этом районе секретных испытаний своего нового оружия, поэтому хитрый маневр ВМФ РФ их серьезно напугал.

«Российские корабли приблизились к Гавайям — американский флот был в смятении», — отметили эксперты.

Аналитики из КНР пишут, что американцы даже не знали, как им реагировать на ситуацию, ведь российские силы действовали в строгом соответствии с международным правом: корабли ВМФ РФ не заходили в американские воды и действовали исключительно в рамках дозволенного. Таким образом Россия преподала США хороший урок, заставивший их на собственной шкуре почувствовать, что ощущают другие государства, когда американские военные корабли под прикрытием правил свободного судоходства подходят к их берегам.

Ранее эксперты Sohu сообщали, что неожиданное усиление ВМФ РФ поставит крест на военных планах ВМС США в Черном море. Москва анонсировала строительство 14 новых атомных подводных лодок, которые уже через несколько лет они поступят в войска.