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Ольга Бузова рассказала о появлении у ее отца новой семьи

Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о появлении у ее отца новой семьи
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 января. Бывшая ведущая скандально известного проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала о планах своего отца на Рождество, он отпразднует его с новой семьей.

Родители певицы и актрисы длительное время в разводе. Известно, что мать звезды живет до сих пор одна, а вот у отца Игоря Бузова появилась новая семья.

Телеведущая поздравила всех своих подписчиков с Новым годом, заявив, что она не грустит из-за отсутствия своей семьи в сборе, так как у нее есть любимая работа.

«Любимый папа со своей новой семьей поедет на рождественские праздники отдыхать. Все счастливы и здоровы. Для меня это самое главное», — призналась 35-летняя певица в Instagram Stories.

В конце ноября отец Бузовой отмечал свой 58-й день рождения. Для этого его дочь сбежала из больницы, в которую попала из-за травмы руки. Звезда поделилась фотографиями с отцом, отметив, что рада в этот день находиться с ним и слышать, что он самый счастливый.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова рассказала о появлении у ее отца новой семьи
бузова дом-2 звезды
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