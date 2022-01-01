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Политик Вострецов о фильме «Гранит»: В нем воспеваются общечеловеческие ценности

  /   Обновлено: 01 января 2022 18:00
Общество
Политик Вострецов о фильме «Гранит»: В нем воспеваются общечеловеческие ценности
Федеральное агентство новостей  / 

На сегодняшний день отечественному зрителю не хватает патриотического кино. Таким мнением поделился в беседе с ФАН председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник поддержал выход фильма «Гранит», сюжет которого рассказывает о российских инструкторах в Мозамбике.

«Нам сегодня не хватает отечественного, патриотического кино. Наше поколение воспитывалось на таких картинах, как «Кортик», где говорилось о чувстве справедливости, достоинства», — сказал политик.

Сергей Вострецов также отметил, какую, на его взгляд, важную роль играет киноиндустрия в нашей жизни.

«Капитализм, может быть, принес нам некое разобщение, размывание истинных ценностей. Ради сиюминутных возможностей мы стали отрицать долговечные ценности — вроде дружбы, чести, патриотизма. Как бы нам ни хотелось, современную культуру в значительной мере формирует кинематограф. Засилье американского ширпотреба во многом нам чуждо», — пояснил собеседник ФАН.

Политик Вострецов о фильме «Гранит»: «Такое кино должно поддерживать государство»
кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он подчеркнул, что, по его мнению, выход фильма о российских инструкторах важен и в плане воспитания молодежи.

«То, что сегодня снимаются такие фильмы, как «Гранит», где воспеваются общечеловеческие ценности, это очень хорошо. Думаю, именно такое кино и должно поддерживать государство, а не какие-то непонятные постановки», — подытожил председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф».

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН положительно оценил выход фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, достойных того, чтобы лечь в основу кинолент.

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Все новости / Общество / Политик Вострецов о фильме «Гранит»: В нем воспеваются общечеловеческие ценности
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