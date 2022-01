Девять кандидатов объявили о намерении участвовать в президентской гонке в Бразилии

Бразилиа, 1 января. Уже девять кандидатов предварительно заявили о намерении участвовать в гонке за пост президента Бразилии. Об этом сообщает агентство UOL.

До 2 октября это число может поменяться, так как на данном этапе претенденты ведут активные переговоры о создании политических альянсов.

Lula bate Moro ou Bolsonaro por larga margem no segundo turno - mostra pesquisa PoderData.

No primeiro turno, Moro segue embolado com Ciro, e bem atrás de Lula/Bolsonaro). Tucanos têm 5%.

Pesquisa feita por telefone: em tese, capta menos votos da população de baixa renda. pic.twitter.com/i9dLK6dWJa