Девять кандидатов объявили о намерении участвовать в президентской гонке в Бразилии

Бразилиа, 1 января. Уже девять кандидатов предварительно заявили о намерении участвовать в гонке за пост президента Бразилии. Об этом сообщает агентство UOL.

До 2 октября это число может поменяться, так как на данном этапе претенденты ведут активные переговоры о создании политических альянсов.

Lula bate Moro ou Bolsonaro por larga margem no segundo turno - mostra pesquisa PoderData.

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No primeiro turno, Moro segue embolado com Ciro, e bem atrás de Lula/Bolsonaro). Tucanos têm 5%.

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Pesquisa feita por telefone: em tese, capta menos votos da população de baixa renda. pic.twitter.com/i9dLK6dWJa — rodrigo vianna ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@rvianna) November 24, 2021

Президент Жаир Болсонару, недавно присоединившийся к Либеральной партии, хочет переизбраться на второй срок. Несмотря на наличие верной электоральной базы, рейтинг одобрения главы государства достигает рекордно низких уровней. В отличие от Болсонару, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом гонки и имеет большие шансы на победу, согласно опросам общественного мнения.

Федеральное агентство новостей /

Однако политолог Мариа ду Сокорру Соуза Брага считает, что «пока еще рано делать выводы насчет победителей».

«Исход выборов будет зависеть от движения вокруг Лулы и Болсонару. Именно они привлекают или лишаются избирателей», — отмечает она.

Кроме них, за пост главы государства в качестве альтернативы борются бывший губернатор штат Сеара Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT), губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа от Бразильской социал-демократической партии (PSDB) и бывший судья Сержиу Мору от Podemos («Мы можем»). Эти кандидаты занимают третье-четвертое место в опросах общественного мнения.

За ними идут Алессандру Виейра от партии Cidadania («Гражданство»), Луиз Фелипи Д’Авила от Новой партии (Novo), Родриго Пашеку от Социал-демократической партии и Симони Тебет от Бразильского демократического движения (MDB).