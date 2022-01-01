Девять кандидатов объявили о намерении участвовать в президентской гонке в Бразилии

Бразилиа, 1 января. Уже девять кандидатов предварительно заявили о намерении участвовать в гонке за пост президента Бразилии. Об этом сообщает агентство UOL.
До 2 октября это число может поменяться, так как на данном этапе претенденты ведут активные переговоры о создании политических альянсов.
Lula bate Moro ou Bolsonaro por larga margem no segundo turno - mostra pesquisa PoderData.— rodrigo vianna ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@rvianna) November 24, 2021
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No primeiro turno, Moro segue embolado com Ciro, e bem atrás de Lula/Bolsonaro). Tucanos têm 5%.
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Pesquisa feita por telefone: em tese, capta menos votos da população de baixa renda. pic.twitter.com/i9dLK6dWJa
Президент Жаир Болсонару, недавно присоединившийся к Либеральной партии, хочет переизбраться на второй срок. Несмотря на наличие верной электоральной базы, рейтинг одобрения главы государства достигает рекордно низких уровней. В отличие от Болсонару, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом гонки и имеет большие шансы на победу, согласно опросам общественного мнения.
Однако политолог Мариа ду Сокорру Соуза Брага считает, что «пока еще рано делать выводы насчет победителей».
«Исход выборов будет зависеть от движения вокруг Лулы и Болсонару. Именно они привлекают или лишаются избирателей», — отмечает она.
Кроме них, за пост главы государства в качестве альтернативы борются бывший губернатор штат Сеара Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT), губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа от Бразильской социал-демократической партии (PSDB) и бывший судья Сержиу Мору от Podemos («Мы можем»). Эти кандидаты занимают третье-четвертое место в опросах общественного мнения.
За ними идут Алессандру Виейра от партии Cidadania («Гражданство»), Луиз Фелипи Д’Авила от Новой партии (Novo), Родриго Пашеку от Социал-демократической партии и Симони Тебет от Бразильского демократического движения (MDB).