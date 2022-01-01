Врачи скорой помощи спасли 19 жителей Республики Коми в новогоднюю ночь

Сыктывкар, 1 января. Медики скорой помощи за новогоднюю ночь обработали 106 вызовов, сообщили в пресс-службе Территориального центра медицинских катастроф (ТЦМК) Республики Коми.

Чаще всего люди сообщали о том, что кто-то лежит на улице и не может самостоятельно встать. Всего в Сыктывкаре и Ухте врачи спасли от обморожения 19 человек, вовремя доставив таких пациентов в больницу.

Отмечается, что благодаря работе врачей серьезных травм никто не получил. Также во время запуска праздничных салютов и новогодних мероприятий никто не пострадал, добавили в ТЦМК.

Волгоградские врачи ранее совершили настоящее чудо в преддверии Нового года и спасли 31-летнюю пациентку. Реаниматологи 23 раза запускали сердце женщины, благодаря чему той удалось выжить.