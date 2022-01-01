Киев сократил запасы газа в подземных хранилищах на 43% по сравнению с началом 2021 года

Киев, 1 января. Оператор подземных хранилищ (ПХГ) «Укртрансгаз» отчитался об актуальной ситуации с запасами голубого топлива на Украине.

Согласно опубликованным на сайте компании данным, запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 13,5 миллиарда кубометров. Это на 43% меньше, чем было зафиксировано 1 января 2021 года.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 43,7%, говорится в оперативном отчете «Укртрансгаза». При этом свободные мощности оцениваются в 16,45 миллиарда кубометров газа.

Как сообщалось ранее, политолог Владимир Киреев объяснил резкий скачок стоимости голубого топлива на Украине. За несколько дней спотовый газ подорожал вдвое — до 3300 долларов за 1000 кубов.